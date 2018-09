Mietspiegel tritt in Kraft: Steigerung um 6,4 Prozent

Die Durchschnittsmiete in Braunschweig ist seit 2014 um 6,4 Prozent gestiegen und liegt jetzt bei 5,95 Euro pro Quadratmeter. Das besagt der neue Mietspiegel, den der Rat am Dienstag anerkannt hat und der jetzt in Kraft tritt. Grundlage war eine Befragung: Insgesamt 18 000 Mieter und Vermieter...