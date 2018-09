Löschangriff vor den Schlossarkaden

Rot, die Farbe des Feuers, wird am Sonntag, 9. September, in Braunschweigs City, vom Rathaus bis zum Schlossplatz, das Bild bestimmen. „Mitten in der Stadt werden wir vorführen, was wir leisten und wie viele wir sind.“ Das sagte Ingo Schönbach, als er das Programm des „Tags der Feuerwehr“...