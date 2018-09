Angebranntes Essen - zwei Einsätze für Polizei und Feuerwehr

Essen auf dem Herd vergessen: Die Feuerwehr ist am späten Sonntagabend zweimal ausgerückt, nachdem Feuermelder Alarm geschlagen hatten.

Zunächst hatte ein 38-jähriger Mann im Bruderstieg sein Essen auf dem Herd vergessen. Das angekohlte Abendbrot löste den Rauchmelder aus, berichtet die Feuerwehr. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Mann das Feuer gelöscht. Es entstand kein weiterer Schaden.

Ähnlich erging es einem 51-jährigen in der Reuterstraße eine knappe halbe Stunde später. Er war eingeschlafen, nachdem er sein Essen auf den Herd gestellt hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde im ersten Obergeschoss ein laut piepender Warnmelder sowie eine wahrnehmbare Rauchentwicklung im Bereich der Fenster festgestellt. Die Anruferin sowie die Anwohner vor Ort berichteten, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinden sollte.

Durch mehrfaches Klingeln und lautes Klopfen machte die Feuerwehr auf sich aufmerksam. Der Bewohner öffnete die Tür, sichtlich verwirrt durch die starke Verqualmung in seiner Wohnung. Sofort ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vor, um das Feuer zu bekämpfen. Die Person wurde umgehen dem Rettungsdienst und einem mitalarmierten Notarzt übergeben. Nach Lüftung der Räume konnte der Bewohner wieder zurück in seine Wohnung.