Parkrempler in Waggum – Unfallfahrer flüchtet

Braunschweig. Einen Unfallflüchtigen sucht die Polizei in Braunschweig. Er beschädigte am Donnerstag einen Wagen in Waggum.

Eine unangenehme Überraschung erlebte eine 55-Jährige am Donnerstagmittag. Sie stellte ihren Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bienroder Straße in Waggum ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie laut Polizeibericht einen Unfallschaden am Fahrzeug fest.

Ein offensichtlich rotes Auto hatte ihren Wagen beim Ausparken am Kotflügel und der Seitentür beschädigt. Anschließend fuhr der Wagen davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Daher bittet die Polizei um Hinweise unter

(0531) 4 76 33 15

.