Zeugen gesucht: Mann beschädigt Alba-Kehrmaschine

Braunschweig. Ein unbekannter Mann hat eine Alba-Kehrmaschine stark beschädigt. Er pöbelte erst und sprang dann in die Frontscheibe des Fahrzeugs.

Für den Vorfall, der sich bereits am Sonntag, 19. August, ereignete, suchen Alba und die Polizei nun dringend nach Zeugen.

Wie Alba meldet, ereignete sich der Vorfall gegen 7.30 Uhr am Bankplatz. „Der junge Mann saß auf einer Bank. Aus unerfindlichem Grund hat er eine unserer Kehrmaschinen attackiert. Nach mehreren Pöbeleien gegen unser Unternehmen und unseren Kehrmaschinenfahrer sprang er mit den Füßen voran in die Frontscheibe des Fahrzeugs“, heißt es in der Mitteilung von Alba. Der Kehrmaschinenfahrer wurde dabei leicht verletzt.