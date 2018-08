Ferien-Ende: Zahl der Arbeitslosen fällt nun wieder

Das Ferien-Ende hatte in Braunschweig tatsächlich den erwarteten Effekt auf dem Arbeitsmarkt gehabt. Die Arbeitsagentur berichtet von einem Rückgang der Zahl der Arbeitslosen im Stadtgebiet. In keinem August-Monat war von der Arbeitsagentur eine geringere Zahl von Arbeitslosen in Braunschweig...