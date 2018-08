Plateosaurus zieht vor das Naturhistorische Museum

Braunschweig. Das lebensgroße Modell eines Plateosaurus wurde am Dienstag auf Dauer vor dem Staatlichen Naturhistorischen Museum in der Pockelsstraße aufgestellt.

Der nach seinem Entdecker benannte Plateosaurus engelhardti war, so berichtet es das Museum, 2017 als Spende von BS-Energy für die Ausstellung Jurassic Harz angefertigt worden. Danach war es in der Sonderausstellung „Urzeitliche Schätze – Plateosaurus, Mammut & Co.“ an das Museum Heineanum in Halberstadt ausgeliehen worden.

In der Region Halberstadt wurden Anfang des 20. Jahrhunderts Fossilien dieses Prosauropoden entdeckt. Mittels Kran wurde der rund neun Meter lange Saurier aus der Triasperiode nun neben seinen jurassischen Verwandten, dem Europasaurus holgeri und dem Spinophorosaurus nigerensis, platziert.

Europasaurus und Plateosaurus sind die einzigen Dinosaurier aus unserer Region, von denen man die kompletten Skelette kennt. Sie korrespondieren mit zweien der vier Gesteinsinseln vor dem Staatlichen Naturhistorischen Museum, die für den Unesco-Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen werben. Das ebenfalls seit Anfang März als Fotomotiv beliebte Modell des Spinosaurus vor der Burg Dankwarderode wird in zwei Wochen abgebaut, da die Ausstellung „Spinosaurus – der rätselhafte Riese“ am 9. September endet.