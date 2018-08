Kunde hindert Dieb im Supermarkt an der Flucht

Braunschweig. Trotz heftiger Gegenwehr ist es am Montagabend in Braunschweig einem Kunden gelungen, einen Ladendieb festzuhalten.

Wie die Polizei meldet, waren der Kassiererin eines Supermarkts am Prinzenpark zwei männliche Personen aufgefallen. Eine von ihnen sei in der Vergangenheit bereits im Zusammenhang mit Diebstählen aufgefallen. Beim Verlassen des Geschäfts sprach die Mitarbeiterin die beiden Personen an. Daraufhin gelang es einem Mann, den Markt unerkannt zu verlassen. In der Tasche des zweiten Manns entdeckte die Kassiererin diverses Diebesgut.

Ein unbeteiligter Zeuge hatte die Situation an der Kasse beobachtet, beschrieb das Verhalten des 34-Jährigen gegenüber der Frau als „äußerst unkooperativ und aggressiv“. Als der Ladendieb plötzlich weglaufen wollte, griff der Zeuge laut Polizeibericht beherzt zu und hinderte den Mann an der Flucht.

Der Ladendieb wehrte sich mit Händen und Füßen, verletzte aber niemanden. Erst als sich der Mann wieder beruhigt hatte, konnte er ins Büro gebracht werden. Gegen den Beschuldigten wurde nun eine Strafanzeige gefertigt.