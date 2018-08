Auto stoppt, Radlerin stürzt

Braunschweig. Ein Autofahrer ist am Sonntag auf einer Kreuzung plötzlich stehen geblieben. Eine Radfahrerin stürzte deshalb und verletzte sich.

Eine Radfahrerin wurde am Sonntag bei einem Unfall auf der Salzdahlumer Straße leicht verletzt. Die 54-Jährige war mit ihrem Rad in Richtung Ackerstraße unterwegs. Obwohl ihre Ampel grün zeigte, fuhr ein rostrot-metallicfarbener Wagen von der Salzdahlumer Straße nach rechts in die Borsigstraße, bremste abrupt wegen querender Fußgänger und blieb auf der Radfahrerfurt stehen. Die Radlerin musste dem Wagen ausweichen und stürzte. Der Autofahrer verschwand mit seinem Wagen, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Nach Angaben der Gestürzten handelte es sich um ein Fahrzeug mit Braunschweiger Kennzeichen und einem K als weiteren Buchstaben. Hinweise von Zeugen, insbesondere den querenden Fußgängern, unter

(05 31)

476-3935.