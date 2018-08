Nachdem der Brand in der Ackerstraße in Braunschweig unter Kontrolle war, suchte die Feuerwehr nach weiteren Brandstellen.

Braunschweig. Im Kellerbereich des Gebäudes in der Ackerstraße stand eine größere Menge Unrat in Flammen. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus.

Feuer im alten Stellwerk in Braunschweig

Starke Rauchentwicklung im alten Stellwerk in der Ackerstraße wurde der Feuerwehr Braunschweig am Sonntagnachmittag gegen 15.48 Uhr gemeldet. Im Kellerbereich des verlassenen Stellwerks stellten die Wehrleute dann fest, dass eine „eine größere Menge Unrat“ in Flammen stand.

Laut Bericht geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, durchsuchten die Einsatzkräfte das gesamte Gebäude nach weiteren Brandstellen. Gegen 16.45 Uhr rückten die 18 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wieder ab.