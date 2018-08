Auf der Harley, dem brodelnden Jungbrunnen

Der satte Sound der Harley ist ein gurgelndes Dröhnen, ein pochendes Hämmern, es ist der Klang eines Lebensgefühls. Die Maschinen sind chromglänzende Kultobjekte, massig, massiv, mächtig. Was hier rollt, ist made in the USA, zu haben für Summen zwischen 9000 Euro und sechsstelligen Beträgen. Die Herrschaften, die wir heute morgen treffen im Gewerbegebiet Waller See haben vom Leben gegerbte Gesichter und tragen Rocker-Kutten. Es sind...