Kleinbus California in Lehndorf gestohlen

In der Nacht zum Freitag entwendeten unbekannte Täter laut Polizeibericht von einer öffentlich zugänglichen Parkbucht in der Sulzbacher Straße in Lehndorf einen Kleinbus T5 California mit Braunschweiger Kennzeichen. Im Bereich des öffentlichen Parkplatzes der ehemaligen Roggenmühle wurde ebenfalls in der Nacht zum Freitag von unbekannten Tätern die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen und das hintere Kennzeichen entwendet....