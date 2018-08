Ertappte Diebin kratzt und kneift Ladendetektiv

Braunschweig. Nur mit Mühe ist es einem Ladendetektiv am Mittwoch in Braunschweig gelungen, eine verdächtige Frau bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Nur mit Mühe ist es einem Ladendetektiv am Mittwoch gegen 13.20 Uhr gelungen, eine verdächtige Frau bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Der 49-jährige Mann hatte, so meldet es die Polizei, die Frau zuvor beobachtet, wie sie in einem Lebensmittelgeschäft an der Bugenhagenstraße mehrere Gegenstände in ihre Handtasche steckte. Sie verließ anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen.

Der Ladendetektiv sprach die Frau daraufhin an. Da sie weitergehen wollte, hielt der Detektiv sie am Arm fest. Die Verdächtige schrie darauf laut und kniff und kratzte den Zeugen. Die Polizei stellte schließlich in der Handtasche der Beschuldigten Ware aus dem Geschäft im Wert von etwa elf Euro sicher.

Die 44-jährige Frau gab den Diebstahl laut Polizeibericht zu. Sie muss nun mit einem Verfahren wegen räuberischen Diebstahls rechnen.