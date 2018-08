Stadtrundfahrt mit 2,2 Promille

ARCHIV - Ein Alkoholtest bei einem Mann, aufgenommen am 04.02.2005 während einer Polizeikontrolle bei Karlsruhe. Die Folgen von Alkohol, Drogen und Medikamenten im Straßenverkehr sind Thema einer Fachtagung der Landesverkehrswacht am Mittwoch in Rostock. Foto: Uli Deck/dpa (zu dpa «Tagung: Jeder elfte Verkehrstote durch alkoholbedingten Unfall» vom 27.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Foto: Uli Deck / picture alliance / dpa

Braunschweig. Ein 29-Jähriger Autofahrer war am Samstag in Braunschweig so betrunken, dass andere Fahrer auf dem Bohlweg skeptisch wurden und die Polizei alarmierten.

Nach einem Hinweis hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Mehrere Fahrer hatten am Samstag die auffällige Fahrweise eines Wagens auf dem Bohlweg gemeldet. Die Polizei konnte das Fahrzeug um 22.47 Uhr auf der Wolfenbütteler Straße anhalten. Der 29-jährige Fahrer roch erheblich nach Alkohol. Der Alkomat in der Polizeiwache zeigte mehr als 2,2 Promille an. Auch sein Mitfahrer war betrunken. Da der Fahrer gegenüber den Beamten aggressiv auftrat, wurde er in Gewahrsam genommen. Während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich der 31-jährige Halter des Fahrzeuges. Er habe seinen Wagen dem 29-jährigen am Nachmittag überlassen, weil der bei ihm zu Besuch sei und eine Stadtrundfahrt machen wollte.