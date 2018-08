Radfahrer soll Jungen geschlagen haben

Offenbar grundlos hat am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr ein Radfahrer ein 11-jähriges Kind geschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hielt sich der Schüler mit seinen Freunden im Alter von 10, 12 und 14 Jahren in der Haltestelle „Nordstraße“ an der Brucknerstraße auf. Der Elfjährige sei dabei über den dort verlaufenden Fahrradweg gegangen. Ein bislang unbekannter Mann mit einem älteren Damenrad sei an dem Jungen vorbeigefahren, habe ihn beleidigt und ihm dabei mit der Hand ins Gesicht geschlagen.

Der Tatverdächtige wird mit 1,80 bis 1,95 Meter groß und hellhäutig beschrieben. Er habe eine schwarze kurze Hose, ein weißes T-Shirt und ein Base-Cap getragen. Ferner habe er einen silbernen Ring an der linken Hand gehabt. An dem Fahrrad sei der Fahrradkorb auffällig gewesen, der sich auf dem Gepäckträger befand.

Der Junge wurde durch den Schlag verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde er vorsorglich zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Wer Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nord unter (05 31) 4 76 33 15 in Verbindung zu setzen.