Riesenkrach um Wendeschleife Gliesmarode

Braunschweig. Formsache schien es nur: Bereits seit Dezember 2017 steht die Lage der Wendeschleife in Gliesmarode mehr oder weniger fest. Im März schärfte sich der Plan. Donnerstagabend, es sollte nur noch um Details gehen, wurde in einer äußerst hitzigen Sitzung aber alles wieder infrage gestellt. Am Ende der...