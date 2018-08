Ausgeschlafen vorm Tor

Herr Meier schwärmt: „Mein Hobby ist das Aquarium. Ich kann stundenlang die Fische beobachten.“ – „Und was sagt deine Frau dazu?“ – „Ach, die interessiert nicht, was ich den ganzen Tag im Büro mache.“ Puh, war das eine Affenhitze. In den Büros surrten die Ventilatoren. Viele fühlten sich schlapp,...