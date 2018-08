Einbrecher stehlen in Rühme Tresor mit Geld und Schmuck

Braunschweig. Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Hauses in Rühme, als sie aus dem Urlaub heimkehrten: Einbrecher waren in ihr Haus eingedrungen.

Nach der Rückkehr aus ihrem Urlaub bemerkten die Bewohner eines Hauses am Flachsrottenweg in Rühme, dass Einbrecher in ihr Haus eingedrungen waren. Die Täter hatten laut Polizeibericht mit Werkzeug, das sie in einem Schuppen auf dem Grundstück gefunden hatten, zunächst vergeblich versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Schließlich schlugen sie ein Loch in die Scheibe und öffneten so die Tür.

Aus dem Haus wurde unter anderem ein Möbeltresor mit Geld und Schmuck gestohlen. Die Täter versuchten auch, einen großen Fernseher von der Wand zu reißen, ließen aber davon ab. Die Tat hat sich vermutlich zwischen Samstag und Dienstag, 4. bis 7. August, ereignet. „Möglicherweise am Sonntag gegen 17 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt hörte ein Nachbar einen lauten Knall“, heißt es im Polizeibericht. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter

(0531) 47 60

entgegen.