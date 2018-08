Exhibitionist verfolgt und belästigt 19-Jährige

Braunschweig. Erneut meldet die Polizei einen Exhibitionisten in Braunschweig. In diesem Fall belästigte er eine 19-Jährige auf der Goslarschen Straße.

Ein Exhibitionist hat am frühen Dienstagmorgen eine junge Frau, die auf dem Weg zur Arbeit war, verfolgt. Laut Polizeibericht bemerkte die 19-Jährige gegen 5.50 Uhr auf der Goslarschen Straße in Höhe Hohestieg den Mann etwa zwei Meter hinter sich. Sie sah, wie er ihr folgte und dabei onanierte. Die junge Frau beschleunigte ihre Schritte und rannte schließlich. Auch der Unbekannte wurde, so berichtet es die Polizei, immer schneller und folgte ihr zunächst, war dann aber plötzlich verschwunden.

Die junge Frau beschreibt den Mann wie folgt: etwa 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, braune Haare, rundliche, stämmige Figur, ungepflegt. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzer, knielanger Jogginghose. Hinweise an die Polizei unter

(0531) 4 76 31 15

.