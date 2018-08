Verdächtige flüchten vor der Polizei

Als zivile Polizeibeamte in der Nacht zum Sonntag eine verdächtige Personengruppe auf dem Steinweg überprüfen wollten, rannten die drei Männer plötzlich in verschiedene Richtungen weg. Wie die Polizei am Montag mitteilte, warf bei der Verfolgung einer von ihnen ein mitgeführtes Pedelec in den Laufweg des Beamten, so dass dieser damit zusammenstieß und sich einen Zeh brach. Dennoch habe er den 23-Jährigen fassen können. Das Fahrrad war Mitte Juni auf der Beckenwerkerstraße gestohlen worden. Ein zweiter Flüchtiger (24) wurde, versteckt in einem Gebüsch, hinter den Schloss-Arkaden gestellt. Er war laut Polizei im Besitz von vermutlich Marihuana.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder