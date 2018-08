Ladendiebin muss ins Gefängnis

In einer Gefriertasche verstaute eine 34-Jährige am Samstagabend in einem Kaufhaus an der Schuhstraße diverse Parfüm-Packungen. Eine Detektivin sah das und sprach sie an, die mutmaßliche Diebin rannte davon. Mehreren Mitarbeiter verfolgten die Frau und konnten sie am City-Point festhalten. Die Frau wehrte sich laut Polizei heftig. Sie hatte Parfüm im Wert von mehr als 1100 Euro gestohlen. Seit April war sie bereits 31 Mal mit Diebstählen aufgefallen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft nahm eine Amtsrichterin die Frau am Sonntag in Hauptverhandlungshaft. Sie kam in die Justizvollzugsanstalt Hildesheim.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder