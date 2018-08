Braunschweig. Drei Fahrzeuge waren beteiligt. Die Polizei vermutet Unachtsamkeit, weil die Ampel nicht in Betrieb war. Die Kreuzung wurde für kurze Zeit gesperrt.

Zwei Verletzte bei Unfall am Hagenring

Wahrscheinlich wegen Unachtsamkeit ist es am frühen Sonntagnachmittag an der Kreuzung Hagenring/Gliesmaroder Straße zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren drei Autos beteiligt. Ein Auto schleuderte gegen ein Ampel. Zwei Menschen wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus, zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ampel war zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb. Weil die Autos kreuz und quer standen, musste zeitweise die gesamte Kreuzung gesperrt werden, auch für Busse und Straßenbahnen. cos