Braunschweig. Die Polizei hat einen in Braunschweig entlaufenen Bullen erschießen lassen. Das Tier war aus einem Stall weggelaufen und sehr aggressiv.

Jäger erschießt in Braunschweig entlaufenen aggressiven Bullen

Der Bulle wehrte sich immer wieder gegen Einfangversuche der Helfer, wie ein Sprecher der Polizei Braunschweig am Donnerstag sagte.

Als es sich dann einer Landstraße nährte, wurde ein Jäger verständigt, der den Bullen tötete. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Mittwoch niemand.

Nur Stunden später wurden die Beamten erneut alarmiert: Diesmal brachen drei Kühe von einer Weide in Dibbesdorf bei Braunschweig aus und irrten auf einer Straße umher. Diesmal ging der Einsatz für die Tiere allerdings glimpflich aus: Die Polizisten konnten die Kühe auf eine andere Weide treiben und so in Sicherheit bringen.dpa