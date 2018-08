Autofahrer fährt Schlangenlinien auf der B 1

Der Autofahrer, der in Schlangenlinien auf der B 1 unterwegs war, hatte 0,43 Promille Alkohol im Blut. Ob er unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel stand, soll eine Blutprobe zeigen. Foto: Armin Weigel / dpa

Braunschweig. Ein Zeuge informiert die Polizei. Er teilt mit dass der Autofahrer auch in den Gegenverkehr geriet.

Einen Autofahrer, der von Vechelde aus Richtung Braunschweig auf der B 1 in Schlangenlinien fahre und bereits mehrfach in den Gegenverkehr geraten sei, meldete ein Zeuge (52) der Polizei am Dienstagmittag.

Ein entgegenkommender Autofahrer habe, so der Zeuge weiter, sogar über den Grünstreifen ausweichen müssen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine Funkstreife das gesuchte Fahrzeug schließlich auf der A 391 Richtung Süden.

Der Fahrer habe nicht auf Haltezeichen reagiert und sei stur mit Tempo 60 weitergefahren, heißt es weiter. Schließlich konnte er im Bereich der Abfahrt Gartenstadt gestoppt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 56-Jährigen einen Wert von 0,43 Promille. Eine Blutprobe soll nun zeigen, ob der Mann noch unter dem Einfluss anderer berauschender Mittel stand. Die Polizei bittet Autofahrer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich zu melden unter

(0531) 476 3515.