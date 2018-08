Polizisten stellen Farbschmierer nach Schreiben von „Tags“

Die Polizei stellte einen Farbschmierer nach der Flucht. Als er wegrannte, warf er zwei Filzmarker weg. Er gab aber zu, damit an der Wand einer Spielothek „Tags“ geschrieben zu haben (wie auf dem Symbolbild zu sehen). Foto: michael Strohmann

Einer Funkstreife der Polizei fielen am Dienstagabend drei Personen im Durchgang von der Friedrich-Wilhelm-Straße zur Wallstraße auf, von denen eine offensichtlich gerade eine Wand beschmierte. Beim Erblicken des Streifenwagens rannten die Verdächtigen weg, berichtet die Polizei. Einer floh über die Wallstraße, Leopoldstraße in Richtung Hinter Liebfrauen und konnte dort von einem Beamten gestellt werden. Unterwegs hatte der 25-jährige Salzgitteraner zwei Filzmarker weggeworfen. Er gab zu, damit an einer Wand einer Spielothek gerade sogenannte Tags geschrieben zu haben. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die beiden anderen werden noch gesucht.