Fahrer schläft nach Unfall in Braunschweig am Steuer ein

Ein Zeuge (29) beobachtete am frühen Sonntagmorgen, dass ein Autofahrer beim Einparken auf einem Parkplatz an der Salzdahlumer Straße einen dort stehenden PKW touchierte. Die alarmierte Polizei fand den Fahrer schlafend hinter dem Lenkrad sitzend vor. Der Fahrzeugmotor lief laut Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 81-Jährigen einen Wert von 1,3 Promille. Der Unfallschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wies an der rechten Seite weitere Schäden auf, die möglicherweise von einem anderen Unfall herrühren. Der Fahrer gab an, zuvor aus Wolfenbüttel gekommen zu sein.