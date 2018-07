Starkregen: 20 Feuerwehr-Einsätze in Braunschweig

Die Stadt Braunschweig hat die schweren Samstagabend-Gewitter relativ glimpflich überstanden. Allerdings war die Feuerwehr viel beschäftigt. Denn die starken Regenfälle sorgten oft für kleinere Überschwemmungen und überflutete Keller. Am schlimmsten traf es ein Unternehmen in der Friedrich-Seele-Straße, wo eín Betriebsraum mit wertvollen Maschinen vom Wasser bedroht war.

Die Einsatzleitstelle der Feuerwehr meldete um 23.30 Uhr für Braunschweig insgesamt 20 Einsätze, die mit dem Starkregen zusammenhingen. Allerdings hieß es auch: Trotz der zahlreichen Einsätze blieben größere Schäden und Zerstörungen aus, hatte man die Lage sicher im Griff. Andere Landstriche der Region, etwa Peine und Wolfenbüttel, hatte es stärker getroffen.

Den ganzen Samstag schon hatte sich der Regen angekündigt. Die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes verdichteten sich zum Nachmittag hin zu Unwetterwarnungen der Stufe 3. Daher wurden laut Feuerwehr vorsorglich ein Fachzug sowie eine technische Einsatzleitung in Bereitschaft versetzt. Beide Spezialeinheiten werden durch die Freiwillige Feuerwehr Braunschweig gebildet.

Der Fachzug 83 wurde zur Hauptwache beordert und rückte von hier zu einzelnen Wasserschadensereignissen aus. Im Feuerwehrhaus Querum wurde die Einsatzleitstelle Ost eingerichtet, die im Falle eines sehr umfangreichen Anwachsens des Einsatzgeschehens die Unwettereinsatzstellen koordiniert hätte.

Alles in allem führte der kurze, heftige Regen am Ende zwar dazu, dass einige Regenwassereinläufe in den Straßen überfordert waren, die ganz großen Regenmengen blieben jedoch glücklicherweise aus.

Dennoch rückte die Feuerwehr Braunschweig bis 23 Uhr zu insgesamt 20 Wasserschäden, 5 Brandalarmierungen und neun weiteren Hilfeleistungen aus.

Daneben haben 22 Ortsfeuerwehren am Samstag vor allem bereits vormittags damit weitergemacht, unter Trockenstress leidende Straßenbäume zu bewässern. Die Feuerwehren sind vielbeschäftigt in diesen heißen Tagen.