Stemmhammer von Baustelle gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl eines etwa 300 Kilogramm schweren hydraulischen Stemmhammers für Bagger von einer Baustelle in der Friedrich-Seele-Straße. Die Tatzeit liegt nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen. Die Maschine war zur besseren Sicherung auf dem Dach eines am Straßenrand abgestellten Metallcontainers deponiert worden. Die Täter müssen also vermutlich mit einem LKW mit Hubkran agiert haben. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugen und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Süd unter (0531) 476-3515.

Bereits vor einigen Tagen hatte es Diebstähle von schweren Baugeräten am Haltestellenumbau in der Ebertallee gegeben. Möglicherweise, so die Polizei weiter, sind derzeit Täter in Braunschweig unterwegs, die es gezielt auf solche hochwertige und teure Maschinen abgesehen haben.