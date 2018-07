Trickdiebe erbeuten Geldkassette bei Rentnerin

Trickdiebe entwendeten einer 84-Jährigen im Heidberg am Dienstag eine Kassette mit Bargeld, berichtet die Polizei. Gegen 15 Uhr hatte ein Mann an der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus in der Stolpstraße geklingelt und vorgegeben, dass er aufgrund eines Rohrbuches in der Nachbarschaft die Wasserleitungen prüfen müsse. Da am Vormittag bereits angekündigte Heizungsmonteure da waren, hatte die Seniorin keinen Arg und ließ den Mann ein. Zielstrebig suchte er die Küche auf und veranlasste die Rentnerin, Wasser laufen zu lassen und die Spüle auszuräumen.

Kurz darauf erhielt der Unbekannte einen Anruf und verschwand. Dann stellte die Frau fest, dass ihre Geldkassette weg war, die wahrscheinlich eine zweite Person, die sich unbemerkt einschleichen konnte, entwendet hatte. Der falsche Wasserwerker wird als 30 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, mit schwarzen, kurzen Haare beschrieben. Er trug einen bunten, größtenteils orangefarbenen Overall. Hinweise sind erbeten unter

(05 31) 476-25 16.