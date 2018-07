Kopfüber in der Regenrinne: Braunschweiger Feuerwehr rettet Katze

Erst kam der Schreck, dann folgte die Rettung für eine Katze, die sich in der Nacht zum Mittwoch in der Wurmbergstraße in Braunschweig in eine missliche Lage gebracht hatte - und kopfüber in einer Regenrinne stecken blieb. Die Besitzer des Tiers riefen die Feuerwehr zur Hilfe, als sie bemerkten, dass die Katze sich aus dem Staub gemacht hatte. Das berichtet die Feuerwehr am Mittwoch.

Als die Wehrleute eintrafen, saß das Tier bereits auf der Regenrinne. Eigentlich also kein Problem. Allerdings wollte die Katze wohl gar nicht gerettet werden. Als sich die Feuerwehrleute näherten, setzte sie zum Sprung an - und und landete mit dem Kopf im Fallrohr der Regenrinne. Die Wehrleute mussten das Rohr zwar teilweise aufschneiden, um das Tier zu befreien, schlussendlich konnten die Besitzer ihr Tier aber wieder in Empfang nehmen - und zwar wohlbehalten.