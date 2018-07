Hänger mit Sand auf der A 391 umgekippt

Bei einem Unfall auf der A 391 hat sich am Dienstagmittag ein mit Sand beladener Hänger überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer des PKW in Richtung Salzgitter unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Lehndorf und Weststadt ist er aus ungeklärter Ursache gegen die rechte Schutzplanke gefahren. Dabei kippte der Hänger um, der Sand breitete sich aus. Die Polizei hat daraufhin die Fahrspuren vorübergehend gesperrt und den Verkehr über die Standspur geleitet. In Kürze soll alles wieder komplett frei sein, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.

