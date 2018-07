Überfall auf Spielhalle am Rudolfplatz

Ein unbekannter Täter hat am Samstag gegen 9 Uhr versucht, eine Spielhalle am Rudolfplatz zu überfallen. Laut Polizei forderte er unter Vorhalt eines Messers die sich an der Eingangstür aufhaltende Spielhallenaufsicht zur Herausgabe von Bargeld auf. Die Aufsicht lief weg. Der Täter durchsuchte...