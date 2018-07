Braunschweiger Feuerwehr rettet eine Katze aus einer Baumkrone

Braunschweig. Freitagabend meldete eine Anruferin, eine Katze würde in einem Baum am Parkstreifen der Wilhelm-Raabe-Straße festsitzen - in rund zehn Metern Höhe.

Diesen Klassiker kennt jeder aus diversen Filmen und Serien: Die Feuerwehr rettet eine Katze aus einem Baum. Manchmal aber rücken die Wehrleute auch im realen Leben zu derartigen Einsätzen aus - so auch die Feuerwehr Braunschweig am Freitag.

Gegen 22.54 Uhr meldete eine Anruferin laut Feuerwehrbericht, eine Katze würde in einem Baum am Parkstreifen der Wilhelm-Raabe-Straße festsitzen - in rund zehn Metern Höhe. Die Retter stiegen zunächst mit einer tragbaren Leiter in die Höhe, um das Tier aus der misslichen Lage zu befreien. Dieser Versuch aber schreckte die Katze nur noch mehr auf und sie kletterte in die Baumkrone - außer Reichweite der tragbaren Leiter.

Nun musste eine Drehleiter her. Damit erhoben sich die Wehrleute in Richtung Baumkrone. Und siehe da: Die Katze ließ sich in den Korb der Drehleiter heben. Unten angekommen - unter dem Applaus der Anwohner - verzog sich das Tier in die Dunkelheit.