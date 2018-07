Einbrecher nutzen Urlaub der Hausbesitzer

Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle, wie Einbrecher Fenster aufhebeln. Auch in Braunschweig sind derzeit Einbrecher unterwegs. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Braunschweig. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte am Dienstagabend einen Einbruch ins Nachbarhaus. Die Besitzer befinden sich im Urlaub.

Ungebetene Besucher hatten die Bewohner eines Hauses an der Hauptstraße in Wenden, während sie sich im Urlaub befanden. Eine Nachbarin hatte am Dienstagabend Glassplitter auf der Terrasse bemerkt und die Polizei gerufen. Diese stellte fest, dass die Täter, nachdem sie versucht hatten die Terrassentür aufzuhebeln, die Glasscheibe eingeschlagen hatten.

So gelangten sie laut Polizeibericht ins Haus, das sie offenbar in Ruhe von unten nach oben durchstöberten. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Polizei erinnert daran, vor Abreise in den Urlaub alle Fenster und Zugänge gut zu sichern. Nachbarn sollten über die Abwesenheit informiert sein und gebeten werden, einen Blick auf das Haus zu haben.