Großrazzia bei gerade eröffneter Hanfbar in Braunschweig

Großrazzia in der Friedrich-Wilhelm-Straße: Die Polizei rückte am Samstagnachmittag mit rund einem Dutzend Einsatzwagen zur Eröffnung der zweiten Hanf-Bar "Stadtvilla" in Braunschweig an. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, gebe es den begründeten Verdacht, dass dort Betäubungsmittel verkauft würden.

Da parallel zur Eröffnung auch ein Open Air mit Musik und vielen Menschen stattfinde, die vermutlich verstärktes Interesse an der Hanf-Bar hätten, sei die Polizei mit großem Aufgebot vorgefahren. Der Aktion liege ein Durchsuchungsbeschluss zugrunde; sie sei in Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Amtsgericht erfolgt. Die Ergebnisse der Untersuchung will die Polizei im Laufe des Sonntag mitteilen.

Großrazzia bei der neu eröffneten Hanfbar in Braunschweig Bei der neu eröffneten Hanfbar "Stadtvilla" in Braunschweig schlägt die Polizei mit einem Großaufgebot auf. Video: Annclaire Richter Großrazzia bei der neu eröffneten Hanfbar in Braunschweig

Bis 20 Uhr traten auf der Bühne in der Friedrich-Wilhelm-Straße unter anderem Marvin Game,Morton und Holy Modee auf. Im Juli war bereits die erste Hanfbar in der Mühlenpfortstraße von der Polizei durchsucht worden. Auch sie wird betrieben von Bardia Hatefi und Marcel Kaine.

Hatefi hatte damals gegenüber unserer Zeitung erklärt: „Wir haben nichts zu verbergen. Wir sind ein reiner Gesundheitsladen. Der THC-Gehalt von unseren CBD-Produkten ist so niedrig, dass er keine berauschende Wirkung hat. Selbst wenn man die Blüten raucht, wovon wir abraten“, ergänzte er.