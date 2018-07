Polizei stellt Fahrräder und Elektroartikel sicher

Dank eines aufmerksamen Mitarbeiters eines Sicherheitsunternehmens konnte am frühen Freitagmorgen ein gestohlenes Fahrrad sichergestellt werden, berichtet die Polizei.

Der Bedienstete rief die Polizei, weil zu nächtlicher Stunde zwei Bewohner des Landesaufnahmebehörde in der Boeselagerstraße im Alter von 30 und 39 Jahren mit zwei Fahrrädern und diversen Elektroartikel zurück in die Unterkunft gehen wollten. Bei der Überprüfung durch die Beamten wurde festgestellt, dass eins der Räder im März in der Innenstadt entwendet worden war. Zu den weiteren Gegenständen gaben die beiden Männer bei der ersten Befragung an, dass sie die Sachen vom Sperrmüll geholt hätten. Die Elektroartikel und die Fahrräder wurden zur weiteren Klärung der Herkunft sichergestellt. Beide müssen nun laut Polizei mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls rechnen.