Ein Kreis, der kostbare Stille bietet

Der Alltag ist voll. Beständig wird etwas getan und gesagt. Anfragen kommen auf verschiedensten Wegen zu uns und immer müssen wir uns dazu verhalten. Wenn mitten in diesem trubeligen Alltag eineinhalb Stunden Stille sind, ist das, als würde sich ein Fenster öffnen zu einer anderen Welt.

So erlebt Sabine Schmidt die gemeinsamen Meditationen am Heidberg. „Es gibt noch etwas, das wir mit unserem Verstand nicht erfassen können,“ sagt sie und erzählt davon, wie es ist, wenn sie sich zur Meditation gesetzt hat und die Gedanken ziehen lassen kann und ihr eine kostbare innere Stille geschenkt wird.

Seit zwei Jahren leitet Sabine Schmidt gemeinsam mit Pastor Eckehard Binder den Meditationskreis am Heidberg. Zweimal im Monat treffen sich Menschen, denen die stille Zeit wichtig ist. „Jeder ist willkommen,“ und niemand muss sich verpflichtet fühlen, betont Sabine Schmidt. Es geht darum, auf das Herz zu hören – und genau das wird hier geübt.

Die Gruppe gibt es schon seit zehn Jahren. Mittlerweile gibt es im Gemeindehaus sogar einen Meditationsraum. Die Stühle stehen im Kreis, der Blick aus dem Fenster geht ins Grüne. Es ist still. Pünktlich geht es los mit einem Impuls. Dass dieser Impuls christlich ist, ist Sabine Schmidt wichtig. Für sie ist der christliche Glaube die Grundlage der Meditation. Schon seit ihrer Kindheit begleitet sie der Glaube und sie ist auch als Kirchenvorsteherin aktiv.

Als sie vor zehn Jahren ein Meditationswochenende im evangelischen Kloster Riechenberg bei Goslar mitgemacht hat, war es „wie ein Streichholz. Ich stand in Flammen.“ Die Meditation hat ihr ein neues Verständnis des Glaubens geschenkt. Und so ist für sie wichtig, sich in der Meditation dem Gott zu öffnen, wie Jesus Christus ihn verkündet hat.

Dazu sucht sie für die Meditationsabende ein Bibelwort, ein Gebet aus. Mit diesem Wort im Herzen beginnt die Stille. Mindestens 20 Minuten wird geschwiegen – manche trägt das Herzensgebet durch die Stille. Der Name Jesu wird mit dem Atem verbunden gebetet. Wichtig ist, dass es darum geht, wahrzunehmen und zuzulassen, was an Bildern und Gedanken auftaucht, und die Gedanken und Gefühle dann auch wieder ziehen zu lassen, ohne sie zu bewerten.

Die 20 Minuten fühlen sich immer wieder anders an, und doch entsteht eine „kostbare Stille“, die bewahrt werden soll, wenn nach einem kurzen Impuls im meditativen Gehen und in einfachen Yogaübungen dem Leib die Aufmerksamkeit geschenkt wird, die er braucht. Eine zweite und manchmal sogar eine dritte Runde Meditation schließen sich an, bevor der Abend mit einem Gebet und Vaterunser schließt. Wenn möglich gestaltet die Gruppe zweimal im Jahr einen meditativen Gottesdienst, um auch mit der Gemeinde zu teilen, was für die Teilnehmenden wichtig geworden ist.

Dass dieser Kreis seit so vielen Jahren besteht und immer wieder auch Menschen neu dazu kommen, freut Sabine Schmidt. Sie glaubt, dass das gemeinsame Meditieren ein Kontrapunkt ist, um in der überladenen Welt Stille und Frieden zu finden. Und sie beobachtet, dass die Menschen am Ende des Abends gestärkt wieder nach Hause gehen – für Sabine Schmidt ist das so, weil die Menschen die Nähe Gottes spüren konnten.

Fakten:

Die Meditation findet 2-mal im Monat im Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen St. Thomas-Gemeinde im Heidberg, Bautzenstraße 26, statt.

Kontakt Gemeindebüro:

(05 31) 69 10 55.





Die nächsten Termine: 6. und 20. August, jeweils 19.30 Uhr.

Bei Interesse bitte 10 Minuten vorher da sein.