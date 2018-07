Nach Rempler fehlt die Geldbörse

Mehrfach ist es in zurückliegender Zeit in Geschäften des Einkaufszentrums Elbestraße zu Taschendiebstählen gekommen. Die Polizei bittet daher um erhöhte Aufmerksamkeit. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Braunschweig. Ein Kunde in einem Supermarkt an der Neckarstraße gibt an, von einer etwa 40 Jahre alten Frau gestoßen worden zu sein.

An der Kasse eines Supermarktes in der Neckarstraße stellte ein Kunde am Dienstagvormittag fest, dass seine Geldbörse offenbar kurz zuvor aus seiner Weste gestohlen worden war. Im Laden sei er von einer Frau angerempelt worden, die bei dieser Gelegenheit möglicherweise zugegriffen hatte, berichtet die Polizei. Die Verdächtige soll etwa 40 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein und eine stämmige Figur haben. Sie hat blonde, halblange Haare und trug eine weiße Bluse und helle Stoffhose. In zurückliegender Zeit war es laut Polizei auch in Geschäften im Einkaufszentrum Elbestraße vermehrt zu Diebstählen aus in Einkaufswagen unbeaufsichtigt abgestellten Taschen gekommen. Die Polizei bittet deshalb um erhöhte Aufmerksamkeit.