Zwei Ladendiebe sind in der Innenstadt beobachtet und auf der Flucht verfolgt worden. Ein 22-Jähriger konnte mit Beute gestellt werden. Der zweite Beschuldigte ist der Polizei bekannt, konnte jedoch entkommen. Foto: Patrick Seeger / dpa

Ladendieb in Braunschweig wird nach Flucht gestellt

Verfolgt von einem Ladendetektiv und alarmierten Polizeibeamten flüchteten zwei Diebe am Dienstagnachmittag durch die Fußgängerzone in der Innenstadt.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, konnte ein 22-Jähriger in der Lieferzufahrt des Karstadt-Parkhauses gestellt werden. Dort hatte er sich versteckt. Bei ihm wurden zwei Rucksäcke mit drei Paar Schuhen und diversen Parfümartikeln im Wert von 350 Euro gefunden. Der Beschuldigte gab zu, die Sachen aus Geschäften am Hutfiltern und der Poststraße entwendet zu haben.

Der polizeibekannte Mann war erst vor einer Woche wegen ähnlicher Delikte zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt worden. Er wurde vorläufig festgenommen. Sein Mittäter konnte zunächst entkommen, ist aber bekannt.