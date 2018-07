Exhibitionist belästigt eine 75-Jährige

Erst am Dienstag entschloss sich eine 75-Jährige, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die Frau war bereits am Sonntagabend von einem Exhibitionisten in Gliesmarode belästigt worden. Auf dem Heimweg von einem Kirchenkonzert bemerkte die Seniorin laut Polizei um etwa 19 Uhr auf dem Efeuweg am Friedhof einen Mann. Dieser sprach sie an, während er seine Hose heruntergelassen hatte und an seinem Geschlechtsteil hantierte. Erschrocken und angeekelt ging die Rentnerin weiter. Der Mann wird als 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und mit dunklerer Hautfarbe beschrieben. Möglicherweise benutzte er ein Fahrrad, auf dem sich in einem Drahtkorb ein blauer Ball befand. Hinweise:

(0531) 476 3415

.