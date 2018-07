Schon wieder Brand in der Weststadt

In den letzten zwei Wochen hatte es in der Weststadt bereits mehreren Gartenlaubenbrände gegeben. Nun brannten am späten Montagabend vier Müllcontainer. Wie die Polizei mitteilt, hörten Beamte von der Dienststelle am Alsterplatz aus Explosionsgeräusche. Vor einem Haus in der Emsstraße standen die Container in Flammen. Die Feuerwehr löschte sie umgehend.

Ein 42-jähriger Zeuge meldete, dass er zwei junge Männer gesehen hatte, die fluchtartig weggerannt seien. Ob diese tatsächlich etwas mit dem Brand zu tun haben, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Durch den Brand wurden drei Container komplett zerstört, der vierte schwer beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte die 3000 Euro übersteigen.