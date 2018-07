Gartenlaube in der Weststadt brennt zum zweiten Mal

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage brannte eine Gartenlaube im Kleingärtnerverein „Ganderhals“ in der Weststadt. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 20-jährige Zeugin am frühen Donnerstagmorgen Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass eine Laube komplett in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Laube stürzte aufgrund des Feuers jedoch ein.

Der erste Brand hatte sich vor genau einer Woche ereignet: Damals waren zwei Lauben betroffen. In einer befand sich zunächst noch eine Mutter mit ihren drei Kindern. Sie hatte auch die Feuerwehr alarmiert. Ihr war es glücklicherweise gelungen, das Feuer mit ihrem Gartenschlauch zu löschen und die Laube zu retten.

Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ungefähr 25 000 Euro belaufen.

Wer etwas Verdächtiges in der Nacht zum 28. Juni oder am frühen Morgen des 5. Juli rund um den Gartenverein „Ganderhals“ beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.