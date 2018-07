Der Ball ist rund und doch nicht rund

Begann der Siegeszug des Fußballs doch nicht in Braunschweig? Gipfeltreffen am Kleinen Exer, dort, wo der Braunschweiger Sportlehrer Konrad Koch (1846 - 1911) vom Martino-Katharineum (MK) mit seinen Schülern Fußball spielte. Aber was für ein Fußball war das eigentlich, vielleicht doch eher Rugby?...