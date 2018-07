87-Jährige stoppt Diebes-Pärchen

Wie die Polizei meldet, kam die Rentnerin am Mittwoch gegen 12 Uhr vom Einkaufen zurück zu ihrer Wohnung an der Mauernstraße. Im Flur traf sie eine Frau, die angeblich jemanden besuchen wollte. Die Fremde bot ihr laut Polizei an, ihre Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Dieses Angebot nahm die Rentnerin an. Plötzlich klingelte es an ihrer Tür, und ein Mann gab sich als Bruder der Besucherin aus. Die Unbekannte diktierte eine Nachricht versuchte so, die Seniorin abzulenken, um ihrem Partner Gelegenheit zu geben, die Wohnung zu durchsuchen.

Die 87-Jährige habe nun einen Trickversuch geahnt, sprach das Pärchen darauf an und veranlasste sie, die Räume zu verlassen. Zu einem Diebstahl kam es nicht.