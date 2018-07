A 39: Betrunkener Fahrer schleudert in die Schutzplanke

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen auf der A 39 bei Rüningen einen Unfall verursacht. Er krachte in die Schutzplanke. Er und der zweite beteiligte Autofahrer blieben aber unverletzt. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Mehr als 8000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Sonntagmorgen auf der A 39 in Richtung Kassel zwischen den Anschlussstellen Rüningen-Nord und Rüningen-Süd. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 58-Jähriger mit seinem Fahrzeug einen langsamer fahrenden Wagen überholen. Der Fahrer dieses Autos fuhr, als der 58-Jährige direkt neben ihm war, aus unbekannten Gründen plötzlich nach links auf den Überholfahrstreifen, und drückte ihn in die Leitplanke. Daraufhin zog der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs nach rechts und geriet ins Schleudern. Zunächst krachte der Wagen frontal in die rechte Schutzplanke und blieb dann dort liegen. Der 29-jährige Unfallverursacher sowie der zweite Beteiligte blieben unverletzt. Das Fahrzeug des Unfallfahrers musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen einer ersten Befragung verneinte der Mann den Genuss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab allerdings den Wert von mehr als 1,9 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen.