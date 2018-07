Sechsjährige wird von Hund gebissen

Ein sechs Jahre altes Mädchen ist am frühen Sonntagabend nach Polizeiangaben durch einen Hundebiss leicht verletzt worden. Das Kind war mit seiner Mutter (36) im Inselwallpark zum Spielen, als sich ein weißer, mittelgroßer Hund näherte und das Kind biss. Die Hundehalterin (laut Polizei ist sie am linken Oberarm tätowiert und trug ein T-Shirt), gab als Begründung die Angst des Hundes an, da dieser blind sei. Danach entfernte sich sich aus dem Park.

Da die Mutter sich zunächst um ihr Kind kümmerte, verlor sie die Frau aus den Augen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer

0531/476-3115

in Verbindung zu setzen.