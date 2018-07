Trotz Warnung: Frau fährt mit 1,6 Promille

Beim Alkoholtest (wie auf unserem Symbolbild zu sehen) ergab der Wert für eine Frau am Samstagvormittag 1,6 Promille. Foto: Ohse, Burkhard

Obwohl Passanten versuchten, eine Frau am Samstagvormittag von ihrem Vorhaben abzubringen, setzte sich diese an das Steuer ihres Fahrzeuges. Ein Zeuge hatte sich, wie am Montag mitgeteilt wird, bei der Polizei über den Notruf gemeldet. Er hatte zuvor eine ihm unbekannte Frau davon abzuhalten versucht, ein Auto zu fahren, weil er bemerkt hatte, dass sie alkoholisiert war.

Eine Polizeistreife hielt den Wagen schließlich in Watenbüttel an. Die 28-Jährige gab zunächst an, schon mehrere Stunden nichts getrunken zu haben, stimmte aber letztlich einem Alkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille.

Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.