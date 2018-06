Braunschweig. Böschungs- und Feldbrände behinderten am Nachmittag den Zugverkehr zwischen Braunschweig und Magdeburg.

Brände an den Gleisen: Zugverkehr war gestört

Im Bahnverkehr in der Region gab es am Freitagnachmittag mehrere Störungen, teilweise sind einige Züge immer noch von Verspätungen betroffen. Ursache waren mehrere Böschungsbrände an der Strecke Braunschweig-Magdeburg.

Wie ein Bahnsprecher mitteilt, gab es die ersten Brände gegen 12.30 Uhr. Die Feuerwehren waren an verschiedenen Stellen im Einsatz. Um 15.30 Uhr sei bei Dreileben, Drakenstedt, Eilsleben die letzte Freigabe erfolgt. Seitdem sind alle Züge wieder unterwegs. Die Gleise waren zwischendurch teilweise komplett gesperrt. Fernverkehrszüge wurden überwiegend umgeleitet, Nahverkehrszüge warteten an den Bahnhöfen.