Besitzer von vier Fahrrädern gesucht

Dank eines aufmerksamen Zeugen wurden am Dienstagabend ein 18-Jähriger und seine Begleiter (28 und 29) kontrolliert. Zuvor waren sie beobachtet worden, wie sie sich erst an einem Fahrrad in der Wilhelmstraße und dann an zwei weiteren in der Schleinitzstraße zu schaffen machten.

Wem gehören diese Fahrräder? Wem gehören diese Fahrräder? Wer Hinweise zur Herkunft der Räder geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0531/476-3474 oder per Mail unter egf@pk-bs-nord.polizei.niedersachsen.de zu melden. Foto: Polizei Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wem gehören diese Fahrräder? Wer Hinweise zur Herkunft der Räder geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0531/476-3474 oder per Mail unter egf@pk-bs-nord.polizei.niedersachsen.de zu melden. Foto: Polizei Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wem gehören diese Fahrräder? Wer Hinweise zur Herkunft der Räder geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0531/476-3474 oder per Mail unter egf@pk-bs-nord.polizei.niedersachsen.de zu melden. Foto: Polizei Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wem gehören diese Fahrräder? Wer Hinweise zur Herkunft der Räder geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0531/476-3474 oder per Mail unter egf@pk-bs-nord.polizei.niedersachsen.de zu melden. Foto: Polizei Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wem gehören diese Fahrräder? Die Polizei stellte die Diebe. Foto: Florian Kleinschmidt / BestPixels.de Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei der Kontrolle der drei Männer vier Fahrräder sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass alle vier am Dienstagabend entwendet worden waren. Auffallend ist vor allem ein weißes Mountainbike mit einer speziellen Federung am Sattelrohr.

Wer Hinweise zur Herkunft der Räder geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0531/476-3474 oder per Mail unter egf@pk-bs-nord.polizei.niedersachsen.de zu melden.