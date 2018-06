Autofahrerin hilft Frau und verursacht dabei Unfall

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwochnachmittag an der Wolfenbütteler Straße in Höhe Heinrich-Büssing-Ring gekommen. Die Autofahrerin (51) stand mit ihrem PKW an der Ampel, als sie beobachtete, wie eine ältere Dame neben ihr im Gleisbett der Straßenbahn stürzte. Wie die Polizei mitteilt, näherte sich gleichzeitig eine Straßenbahn. Um Schlimmeres zu verhindern, stieg die Autofahrerin aus und eilte der Frau zu Hilfe.

Hierbei hatte sie allerdings versäumt, ihre Handbremse anzuziehen, so dass ihr Fahrzeug gegen ein weiteres Auto rollte. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Ob sich die ältere Dame bei dem Sturz ins Gleisbett verletzt hat, ist nicht bekannt.